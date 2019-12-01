Morelia conquista Coyoacán con su riqueza cultural, artesanal y gastronómica

Ciudad de México; 13 de julio de 2026.- Como parte de la estrategia de promoción turística impulsada por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur Morelia), llevó la esencia de la capital michoacana a la Casa de la Cultura de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, esto en el marco de las actividades culturales, artísticas y turísticas que se realizan en esta alcaldía.

Durante el sábado 11 y domingo 12 de julio, Morelia fue el municipio invitado para mostrar la riqueza que distingue al destino, acercando a turistas nacionales e internacionales una amplia oferta de experiencias que incluyó la tradicional artesanía de Capula, una muestra gastronómica, degustaciones de mixología, un taller de pintura en barro, además de información turística sobre los principales atractivos de la ciudad.

Como parte de esta promoción, también participaron representantes del sector hotelero, con la presencia de Hotel Cantalagua Morelia y Hotel Rymma, quienes dieron a conocer la oferta de hospedaje con la que cuenta la capital michoacana para recibir a visitantes de México y del extranjero durante este periodo vacacional de verano 2026.

La participación de Morelia formó parte de una serie de presentaciones organizadas por la Alcaldía Coyoacán para promover diversos destinos del país, con anterioridad estuvieron presentes los destinos de Huajuapan de León, Oaxaca, mientras que el próximo fin de semana será el turno de Guanajuato, fortaleciendo así el intercambio cultural y turístico entre ciudades mexicanas.

Con estas acciones, la Secretaría de Turismo de Morelia continúa posicionando al destino en mercados estratégicos, aprovechando la afluencia de visitantes que genera el evento deportivo internacional para promover la riqueza histórica, cultural, gastronómica y hotelera de la ciudad, invitando a más personas a descubrir por qué Morelia Brilla Más.