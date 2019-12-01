Morelia, ciudad de oportunidades para las y los jóvenes: Alfonso Martínez Alcázar

Morelia, Michoacán; 06 de octubre de 2026.- Morelia está generando las condiciones para que las nuevas generaciones puedan quedarse en la ciudad, desarrollar aquí su talento y encontrar empleos de calidad, afirmó el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, al destacar la estrategia de vinculación que su administración impulsa con la iniciativa privada, las universidades y el Gobierno Municipal.

Durante su participación en el MoreliaLab que se inauguró hoy en el Colegio de Morelia, el alcalde señaló que la próxima conexión carretera hacia el centro del país, la ubicación estratégica de Morelia, su vocación como ciudad educadora y la disponibilidad de agua y energía representan ventajas para atraer nuevas inversiones, particularmente en sectores de innovación, tecnología y conocimiento.

“Hoy tienen la gran oportunidad de no tenerse que ir de Morelia a trabajar a otro lado, porque aquí ya están las condiciones para empezar a generar el desarrollo y los empleos que ustedes necesitan”, expresó.

Alfonso Martínez destacó que la carretera Atlacomulco-Atizapán permitirá que Morelia quede a menos de dos horas de la Ciudad de México, una vez concluida, lo que abrirá nuevas posibilidades para el turismo, la conectividad y la actividad económica. A ello se suma la ubicación de Morelia respecto al puerto de Lázaro Cárdenas y su conexión ferroviaria con rutas comerciales hacia Estados Unidos y Canadá, ventajas que, dijo, deben aprovecharse para generar valor y empleos en la región.

El presidente municipal también informó que Morelia se encuentra en la etapa final para convertirse en sede de una empresa internacional del sector de datos, cuya decisión se tomaría en febrero. Sin revelar el nombre de la compañía, explicó que la capital michoacana compite con otra ciudad del país y que entre las ventajas reconocidas se encuentran su ubicación, clima y vocación como ciudad educadora.

“Si finalmente se decide instalar en Morelia, va a cambiar la historia de nuestro estado, de nuestra región y, sobre todo, de ustedes los jóvenes”, dijo, destacando que la eventual llegada de esta empresa podría generar además un efecto de atracción para compañías complementarias, ampliando las oportunidades de empleo especializado y de inversión.

Finalmente, subrayó que el crecimiento de Morelia debe darse de manera ordenada y con empleos mejor remunerados, por lo que la participación conjunta de iniciativa privada, academia y gobierno resulta fundamental para definir el rumbo económico de la ciudad.

“No se trata de que Morelia crezca por crecer; tenemos que decidir cómo queremos que crezca y qué tipo de empleos queremos generar”, concluyó.

Durante la inauguración, Elizabeth Vázquez Bernal, directora del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Morelia, por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), agradeció al presidente municipal por este espacio, que reconoció como extraordinario, señalando que son los contextos, los ecosistemas ambientales los nos permiten fortalecer nuestras ideas. Por su parte, Valerie Cárdenas Dugal, Directora Ejecutiva de la Iberoamerican Technology Foundation Morelia (Iberotech), expresó que para su institución es un honor estar en el MoreliaLab y poder compartir su misión, que es crear las competencias, crear las oportunidades de capacitación y de fortalecimiento de habilidades de última milla, para cerrar la brecha de la empleabilidad.