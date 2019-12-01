Morelia celebrará 10ª edición de la Feria del Molcajete en San Nicolás Obispo

Morelia celebrará 10ª edición de la Feria del Molcajete en San Nicolás Obispo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 15:48:09
Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- Promover las  tradiciones de las tenencias y su gastronomía es parte de la grandeza de Morelia, destacó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, acompañado de la Secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, durante el anuncio de la Décima Feria del Molcajete, que se realizará del 14 al 17 de noviembre en la tenencia de San Nicolás Obispo desde las 10:00 horas.

Se contará con exhibición y venta de molcajetes artesanales elaborados por manos morelianas, área gastronómica con platillos tradicionales preparados en molcajete, el regreso del “molcajetote y la Mega Salsa “ con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural, así como un concurso de artesanías que premiará creatividad y el ingenio.

El secretario Yankel Benítez resaltó que cada molcajete adquirido representa un apoyo directo a las familias artesanas de San Nicolás, quienes mantienen viva una de las tradiciones más representativas de Morelia. Esta feria creada en la administración del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, fortalece la economía local y promueve el orgullo moreliano.

La Secretaria Herrera Calderón resaltó el trabajo conjunto entre el municipio de Morelia y el Gobierno del Estado para impulsar esta celebración, que fomenta la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de las tenencias. 

Destacó la participación de 50 artesanos locales, respaldados por sus familias, quienes elaboran molcajetes tradicionales, rayados, figuras ornamentales, vajillas y metates en piedra volcánica, con diseños innovadores que reflejan la identidad de San Nicolás Obispo, se tiene una expectativa de 16 mil visitantes y una derrama de alrededor de un millón de pesos durante la Feria.

En dicha comunidad con más de 3 mil habitantes, la mayoría se dedica principalmente a esta actividad comercial, la artesanía de piedra volcánica.

El Gobierno de Morelia, invita a morelianas, morelianos y visitantes a disfrutar de esta celebración cultural. Se busca que las familias adquieran su molcajete y vivan la experiencia de San Nicolás Obispo.

