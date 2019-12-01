Morelia celebra 25 años de tradición con la XXV Feria del Pan

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2026.- Con el respaldo del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) y en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelería y Similares de México (Canainppa), presentó la XXV Feria del Pan, encuentro que busca preservar y fortalecer la tradición panadera de Morelia.



Durante la rueda de prensa, la titular de Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, resaltó que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer la economía local y generar espacios de comercialización para las panaderías participantes.



“La Feria del Pan se realizará del 16 al 18 de octubre en la Plaza Valladolid, en un horario de 09:00 a 21:00 horas, con la participación de 50 expositores de panaderías locales. Se estima una asistencia de 75 mil personas y una derrama económica de aproximadamente 3 millones 300 mil pesos durante los tres días”, destacó.



Durante la presentación, Israel Gerardo Valdés Escobar, CEO de Harinera Monarca, dio la bienvenida y destacó la importancia de continuar impulsando las tradiciones y al sector panificador de Morelia.



Por su parte, Alejandro Durán Gama, delegado en Michoacán de Canainppa, destacó la importancia de respaldar al sector panificador y preservar una tradición que forma parte de la identidad gastronómica de Morelia. Señaló que, con apoyo del Ayuntamiento, desde hace 25 años se trabaja para fortalecer y posicionar las panaderías tradicionales.



Asimismo, Oliverio Cruz Gutiérrez, presidente de Canaco Servytur Morelia, subrayó que, como parte de las actividades, se realizará la Caravana del Pan el próximo sábado 10 de octubre a las 17:00 horas sobre la Avenida Madero rumbo a Catedral, además de concursos para elegir el mejor pan de muerto, la mejor concha y la mejor figura artística.



La edición de este año también contará con la participación de Campeche y Oaxaca como estados invitados, así como un programa artístico durante los tres días, con música, canto, baile y diversas actividades para las familias.



El cierre de la presentación estuvo a cargo de José Pablo Alarcón Olmedo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, quien destacó la importancia de contar con las condiciones necesarias para el desarrollo ordenado y seguro de las actividades.