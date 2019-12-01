Morelia avanza en cultura, turismo, economía y buen gobierno 

Morelia, Michoacán; 14 de agosto de 2025.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, resaltó que para su gobierno es crucial la cultura como agente de paz, lo que a su vez impulsa el turismo, economía y buen gobierno.

Durante su Primer Informe de Gobierno, Alfonso Martínez destacó que al cierre de 2024, la derrama económica fue mayor a los 7 mil 70 millones de pesos, además de señalar que la ciudad se mantiene en los primeros lugares en cuanto a ciudades destino no playa y ciudades patrimonio mundial.

Añadió que, al día de hoy, Morelia se enlaza con 18 aeropuertos nacionales e internacionales y ocupa el noveno lugar de México en cuanto a llegada de pasajeros.

En cuanto a economía, el presidente municipal puntualizó que Morelia se posicionó como un destino de inversión al contar, por primera vez, con un proyecto como el Parque Agro Logístico y participar en la misión comercial más grande de América Latina que ha asistido a Asia.

Agregó que Morelia alcanzó el sexto lugar nacional de las ciudades con menos desocupación laboral en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y resaltó que se capacitó a más de 2 mil ciudadanos en diferentes sectores como panadero, restaurantero y transportistas, entre otros.

En cuanto a cultura mencionó el crecimiento y proyección nacional e internacional de eventos emblemáticos como la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia el Desfile de Catrinas y Catrines, la promoción internacional del Ballet Folklórico del Ayuntamiento, el recibimiento de la producción nacional de cortometraje “El viaje de Luciano”.

A lo anterior se suma el apoyo a 138 festivales y ferias, la reactivación de 280 espectáculos culturales y la realización de 72 talleres gratuitos de formación artística.



Martínez Alcázar agregó que en materia de transparencia, Morelia alcanzó el primer lugar en Presupuesto Basado en Resultados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de lograr seis premios otorgados por el Sistema Estatal Anticorrupción.

Señaló que se puso en marcha el Gobierno Digital para reducir tiempo y costos en trámites, con 26 proyectos estratégicos, entre ellos licencias, constancias, pago de predial, módulo del OOAPAS, entre otros. Y finalmente resaltó la creación de la Secretaría del Medio Ambiente y Sustentabilidad, por medio de la cual se plantaron más de 1 millón de árboles.