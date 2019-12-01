Morelia avanza con un Plan de Gran Visión: Alfonso Martínez Alcázar

Morelia, Michoacán 10 de noviembre de 2026.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Michoacán, en la que subrayó que el cambio real de la vida pública solo se logra con continuidad, hechos concretos y acción, lejos de la retórica y el bloqueo político.

Durante el encuentro, Alfonso Martínez destacó que Morelia es prueba de que la continuidad de un proyecto de gran visión genera resultados tangibles. “En estos 10 años hemos marcado una diferencia en todos los aspectos. La continuidad sí importa; la continuidad del seguimiento es muy relevante”, afirmó, al referir que desde 2015 se ha trabajado con un plan de gran visión complementado por el Plan de Desarrollo Urbano, un plan hídrico y el Atlas de Riesgos, que dan orden y solidez al municipio.

Martínez Alcázar señaló que la estabilidad en materia de seguridad es la base que permite avanzar en los demás frentes, y que el equipo de trabajo municipal, coordinado y alineado, ha sabido dialogar, sortear diferencias y mantener el rumbo. En ese sentido, reconoció el acompañamiento de un equipo sólido en cada área de la administración.

El Alcalde enfatizó que los proyectos más exitosos del gobierno municipal han sido aquellos en los que la ciudadanía se involucra activamente. Puso como ejemplos la creación de la Policía de Morelia y la recuperación y expansión de Día de Muertos, que pasó de ser un evento limitado a convertirse en una celebración de más de diez días que llena hoteles, restaurantes y espacios públicos, gracias a la suma de esfuerzos entre gobierno, universidades, iniciativa privada y sociedad.

El Presidente Municipal reiteró su compromiso con la legalidad y la paz, al subrayar que en Morelia se ha logrado gobernar sin pactar con el crimen organizado ni recibir recursos de esa procedencia, condición indispensable para que cualquier proyecto de desarrollo pueda prosperar.

Por su parte, los representantes de Canadevi coincidieron en la importancia de replicar lo que funciona bien en Morelia, particularmente el modelo de seguridad, e impulsar la competitividad a través de trámites apoyados en la tecnología actual, con el objetivo de agilizar procesos y generar mejores condiciones para el desarrollo de la vivienda y la inversión.

Con este diálogo, el gobierno municipal reafirma su disposición a escuchar y construir de manera conjunta con los sectores productivos, manteniendo el compromiso de seguir trabajando con hechos y acción para consolidar a Morelia como un referente de orden, seguridad y desarrollo.