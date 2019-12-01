Morelia anuncia cambios viales cerca del monumento por obras del teleférico

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre del 2025. - Los ajustes se realizarán en la zona del monumento a Lázaro Cárdenas por la colocación de una de las torres del teleférico de Morelia, así informó Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal.

“Ellos se comprometen a que puedan trabajar de noche estos días, solo de aquí al fin de semana, y así la próxima semana nosotros implementaremos algunos ajustes en sentidos, principalmente para desahogar el flujo vehicular”, compartió.

Moreno Manzo adelantó que, a través de la Sedum, se darán a conocer los ajustes en los sentidos viales, los cuales se publicarán en estos días. De manera preliminar, señaló que se contempla que la calle Manuela Medina funcione en doble sentido con dirección a la Monumental.

La secretaria comentó que los trabajos nocturnos, que se realizarán desde este miércoles hasta el fin de semana, también permitirán efectuar el balizamiento correspondiente, así como la instalación de señalización para que tanto conductores como usuarios del transporte público conozcan esta reconfiguración temporal.

De acuerdo con la funcionaria, les indicaron que estas labores de dicha torre se prevé que concluyan a finales de octubre, periodo en el que se continuará informando a la ciudadanía sobre las rutas alternas, esto conforme avancen los trabajos de construcción de las siguientes torres.