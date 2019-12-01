“Morelia al Día”, oportunidad para ponerse al corriente con el predial

“Morelia al Día”, oportunidad para ponerse al corriente con el predial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 10:40:55
Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.– Con el objetivo de apoyar a las familias morelianas para que se regularicen en el pago del predial, el Gobierno Municipal, encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, mantendrá vigente durante todo el 2025 el programa “Morelia al Día”, mediante el cual el Ayuntamiento aporta el 70% del adeudo, para que el contribuyente  pague únicamente el 30% del total.

En este sentido, la Tesorería Municipal ha ofrecido anteriormente descuentos en multas y recargos, pero en esta ocasión se trata de un apoyo extraordinario y directo, para que las y los ciudadanos puedan ponerse al corriente con sus obligaciones.

Para realizar el trámite, las personas interesadas pueden acudir a los dos módulos habilitados para aplicar este programa: uno en Villas del Pedregal, donde se encuentran las oficinas del OOAPAS, en Av. De la Cantera 707; y otro en las oficinas del Centro de Atención Municipal (CAM), ubicadas en la calle Eduardo Ruiz 570, Centro. Los requisitos son sencillos: presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

El procedimiento consta de dos pasos: primero, el contribuyente se registra y llena los formatos indicados por el personal; posteriormente recibirá una llamada en la que se le confirmará la aplicación del descuento, momento en que podrá acudir a cubrir únicamente el 30% de su adeudo.

El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a acercarse y aprovechar este beneficio que estará disponible durante todo el año, una oportunidad que busca apoyar la economía de las familias.

