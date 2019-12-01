Morebús y teleférico se sumaron al desfile por el natalicio de Morelos en la capital michoacana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 13:59:36

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre del 2026.- El Morebús formó parte del desfile por la conmemoración del 261 aniversario del Natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, el cual se llevó a cabo a lo largo de la avenida Francisco I. Madero en Morelia.

El nuevo sistema de transporte, que viene a transformar la movilidad en la ciudad, despertó el interés de las familias y asistentes que se dieron cita al desfile cívico militar, destacó María Elena Huerta, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

Entre aplausos y muestras de reconocimiento de la sociedad moreliana, desfiló el contingente de Protección Civil, integrado también por la unidad del Morebús.

Durante el evento, una de las cabinas del teleférico de Morelia se sumó de manera simbólica a la celebración desde la estación ubicada en el Monumento a Lázaro Cárdenas; esta estampa representa la integración de nuevas alternativas de movilidad a la vida cotidiana de la capital michoacana.

A bordo del Morebús desfilaron ciudadanas y ciudadanos beneficiarios de colonias del poniente de Morelia, quienes manifestaron su emoción por un proyecto que transformará su vida cotidiana mediante ahorros significativos en su economía y una mayor seguridad en sus traslados.