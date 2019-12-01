Monreal ve insuficiente presupuesto de 2027; considera que no cubrirá todas las necesidades

Monreal ve insuficiente presupuesto de 2027; considera que no cubrirá todas las necesidades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 07:45:56
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Ciudad de México, a 20 de octubre 2026.- El diputado federal por Morena, Ricardo Monreal Ávila, consideró que el proyecto de presupuesto de 2027 no alcanzará para atender todas las necesidades del país.

En ese sentido, anticipó tres días de debate para discutir el tema, aunque admite tener un margen reducido para modificaciones.

“La idea es que del 9 al 13 tengamos la discusión. Yo calculo tres días. Vamos a dar una discusión amplia, pero queremos concluirlo el día 13”, afirmó.

Además, el legislador federal mencionó que la discusión formal comenzará una vez que el Senado apruebe la Ley de Ingresos 2027, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de Derechos, todas vinculadas al Paquete de Egresos de la Federación del próximo año.

Por otra parte, reconoció las exigencias de mayores recursos del campo, el sector sanitario y las universidades públicas, entre otros ámbitos, y advirtió de que el presupuesto planteado no será suficiente para responder a todas ellas.

“No se ajustará a atender todas las necesidades que surgen (…) Todos los sectores están demandando aumentos a su presupuesto. Solo hay un presupuesto y no puedes inventar recursos”, señaló ante medios de comunicación.

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