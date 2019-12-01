Ministros morenistas de la SCJN exhiben su fascinación por los lujos: PAN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 14:44:34

Morelia, Michoacán, a 26 de enero del 2026.- Los magistrados morenistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), han confirmado su fascinación por los lujos y los privilegios, al adquirir costosos “vehículos del bienestar” para su uso personal.

Así lo advirtió Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien dejó en claro que los ministros de la “Corte Guinda” ya confirmaron lo que todo mundo sabía: los ministros morenistas solo buscan lujos y poder.

“Los ministros de la ‘Corte Guinda´ ya confirmaron que no les importa la justicia para el pueblo, solo les interesa su propia comodidad, los lujos, los privilegios y el poder a costa de las y los mexicanos”, señaló.

El Jefe Estatal de Acción Nacional advirtió que a los morenistas no les molestaba que a los que tanto criticaban tuvieran lujos, sino que ellos no los tenían, por lo que ahora al controlar los tres poderes dan muestra de sus verdaderas intenciones.

“Ya se quitaron la careta de austeridad republicana y dan muestra de su ambición desmedida de lujos, privilegios y poder, mientras México continúa sumiéndose en la pobreza, la violencia y una grave crisis en los sectores de salud y educación, entre otros”, aseguró Carlos Quintana.