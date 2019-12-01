Miles de familias visitan en armonía y orden a sus difuntos en Panteón Municipal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 13:17:29

Morelia, Michoacán; 01 de noviembre de 2025.- Miles de familias morelianas se dan cita este primero de noviembre para visitar a sus difuntos en el Panteón Municipal, donde se vive un ambiente de paz y orden en este icónico espacio de la ciudad en el marco del Día de Muertos.

Cabe destacar que el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha priorizado el cuidado y la limpieza del Panteón Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, por lo cual se encuentra en óptimas condiciones en esta esperada fecha.

Entre música ranchera, flores cempasúchil, cubetas de agua para limpiar las lápidas y comida para disfrutar cerca del lugar de reposo del difunto, este primero de noviembre se vive un ambiente bello y familiar en el camposanto.

También destacar la presencia de elementos de la Policía Morelia y personal del Ayuntamiento en la zona para estar al servicio de morelianas y morelianos.

Cuidando los espacios predilectos de la ciudadanía para celebrar sus tradiciones, el Gobierno Municipal sigue construyendo el mejor lugar para vivir.