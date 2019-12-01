Migrantes centroamericanos, víctimas de extorsión: Martín Lara   

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 14:04:56

Querétaro, Querétaro, a 13 de abril 2026.- Extorsiones de grupos delictivos y de autoridad son de las cosas que más adolecen los migrantes, principalmente los centroamericanos quienes emprenden desde su país, camino por llegar a Estados Unidos, reconoció Martín Lara Becerril, vicario de la Diócesis de Querétaro.

Reconoció que los migrantes comparten con los sacerdotes historias de violencia y extorsión sufridas durante su trayecto no sólo de corporaciones policiales, sino también de grupo del crimen organizado.

“Lamentablemente, hay casos de extorsiones y violaciones, principalmente por parte de grupos delincuenciales organizados. Un joven llegó a la Casa del Migrante de aquí de Querétaro con la mano gravemente lesionada tras caer del tren conocido como La Bestia, lo que requirió atención urgente”.

Explicó que Querétaro es un punto de bifurcación en las rutas migratorias: algunos grupos se dirigen hacia California y otros hacia Texas.

“Los migrantes que recibimos vienen del sur, entran por Chiapas y siguen su camino; aquí en Querétaro se bifurcan hacia distintas rutas como las de Matehuala representan un riesgo elevado por la presencia de delincuencia organizada”.

Explicó que el albergue para migrantes en la entidad tiene un carácter totalmente transitorio, pues los huéspedes permanecen en promedio tres días, tiempo en el que reciben atención básica antes de continuar su camino hacia el norte del país.

Detalló que la mayoría de los migrantes llegan en grupos familiares o cercanos, aunque también se atienden casos individuales con necesidades específicas de salud.

“Nuestros dispensarios médicos, bajo custodia de la Iglesia, cuentan con medicamentos en buena calidad y vigencia, que son donados por la comunidad y clasificados por médicos y enfermeras”.

Detalló que, el albergue cumple una función humanitaria esencial: brindar refugio temporal, atención médica y acompañamiento espiritual a quienes transitan por el estado en busca de mejores condiciones de vida.

Enfatizó en que la Casa del Migrante continúa brindando atención diaria a personas en tránsito, aunque el número de huéspedes se ha mantenido estable en los últimos años. “Lo mínimo que hemos tenido son tres personas y lo máximo entre 10 y 15. No hemos rebasado esas cifras”.

Aseveró que la mayoría de los migrantes que llegan al albergue provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala, y que su destino final es principalmente Estados Unidos.

“Normalmente llegan muy desgastados, físicamente cansados, con hambre y carentes de ropa. Algunos requieren atención médica urgente”.

Recordó que, tras la regulación de las caravanas migrantes en el sur del país, el flujo hacia Querétaro se ha mantenido sin incrementos significativos, sin embargo, subrayó que la labor del albergue sigue siendo esencial para ofrecer refugio temporal, alimentación y asistencia médica a quienes atraviesan el estado en busca de mejores oportunidades.