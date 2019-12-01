Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2026.- La migración de habitantes de Coeneo, Michoacán hacia Estados Unidos ha dejado a cinco comunidades prácticamente solas y ha reducido la población del municipio, al grado de que un preescolar tuvo que cerrar por falta de niñas y niños, informó la presidenta municipal, Valeria Aguilar Juárez.

La edil señaló que Coeneo cuenta con alrededor de 21 mil habitantes, de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y estimó que 40 por ciento de la población emigra a Estados Unidos. Agregó que el municipio perdió cerca de tres mil habitantes en el último conteo, en parte por la migración.

Las comunidades que mencionó entre las más afectadas son El Transval, la colonia Benito Juárez, Matujeo, Tacáro y Primo Tapia. En ellas, dijo, permanecen principalmente personas adultas mayores, mientras que jóvenes, niñas y niños emigran junto con sus familias.

Agregó que los migrantes vuelven durante las vacaciones de invierno para reunirse con sus familiares.

“Hay comunidades que tenemos solas y ahorita están llenas de vida, porque ya regresan los migrantes que se van contratados. Tenemos casas preciosas que vienen y dejan su patrimonio aquí; sin embargo, las visitan cada año. Pero ¿cuál es el sueño de todos los migrantes? Pues venirse aquí ya cuando se jubilen, ¿no? Entonces, ahorita sí recibimos alrededor de mil 500 familias que vienen a pasar estos días con la familia que tienen en el municipio de Coeneo”, expresó Aguilar Juárez.

La migración también ha impactado la actividad escolar. La alcaldesa indicó que en la comunidad de Caratacua cerró un preescolar debido a la falta de menores. La localidad se encuentra, según explicó, a unos 15 minutos de la cabecera municipal.

“Antes, en la comunidad de Caratacua, se cerró ya el kínder, se cerró el CAIC, lamentablemente porque no hay niños. De por sí, ahorita estamos en escasez de niños; ya nadie quiere ser mamá, ya nadie quiere ser papá, entonces esto sí nos afecta de manera inmediata”, dijo.

Aunque la salida de habitantes ha dejado menos personas para trabajar directamente las tierras, la actividad agrícola continúa. Aguilar Juárez explicó que algunas personas adultas mayores arriendan sus parcelas a quienes permanecen en las comunidades, por lo que los terrenos se siguen cultivando; entre los productos mencionó la lenteja.