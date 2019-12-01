 “Mientras ellas buscan, nosotros oramos”: celebran primera misa con madres buscadoras

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 15:27:58

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre del 2026.- Con una oración por sus hijas e hijos, esposos, sobrinos y padres desaparecidos, madres buscadoras participaron en la primera Santa Misa celebrada bajo el lema “Mientras ellas buscan, nosotros oramos”, en la iglesia de La Cruz en Morelia.

Al frente, en las escaleras del altar, colocaron fotografías de sus familiares, acompañadas por veladoras.

Entre las asistentes estuvieron las madres de Gustavo Segura y de Lilia Jiménez Cázares, originarias de Uruapan y Pátzcuaro, respectivamente, quienes pidieron fortaleza para encontrar a sus hijos.

En las bancas, mujeres provenientes de distintos municipios escucharon las palabras de los sacerdotes que oficiaron la misa. Algunas no pudieron contener las lágrimas; entre ellas se tendieron la mano como muestra de apoyo y solidaridad.

La celebración buscó elevar oraciones por las personas desaparecidas y pedir a Dios consuelo y esperanza para quienes las buscan. En iglesias de municipios como Uruapan y Pátzcuaro se ofrece una misa mensual en apoyo a las madres buscadoras.