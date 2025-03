Michoacanos exigen justicia y la detención de Silvano Aureoles

Morelia, Michoacán; a 4 de Marzo de 2025.- La ciudadanía de Morelia está exigiendo justicia para la detención de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, después de que se diera la detención de 4 de sus ex funcionarios. Entre los detenidos se encuentran Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública, Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, y otros funcionarios.

La detención de Aureoles es solicitada por los delitos de Peculado, Administración Fraudulenta, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Asociación Delictuosa. Uno de los delitos más graves es relacionado a la compra de cuarteles en la entidad, que se compraron a sobreprecio y se pagaba mantenimiento, comprometiendo aproximadamente 5 mil millones de pesos.

La ciudadanía de Morelia está molesta por la situación actual que engloba el estado en cuanto a la deuda, argumentan que se debe realizar justicia y caer mano dura para que Aureoles sea detenido y se haga justicia.

“Pues si, si se exige justicia y se me hace justo, porque no se me hace justo que al pueblo le haya robado y se me hace justo que lo encarcelen, si, si exigo justicia”.

“Pues ya que se gana uno, que se vayan sobre de él, bastante, yo desde que me acuerdo siempre ha robado, conozco mucho rodado de él, ya ni ganas de hablar de él dan, más cosas de él no puedo decir porque las cosas se tienen que dar como se den”.

El pasado sábado se giró una orden de aprehensión en contra de Aureoles, y la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo las "pesquisas" para localizarlo, así lo confirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

“No creo que regresen nada de lo que se robaron, pero en lo mientras pido que se cumpla la ley porque nos robó, eso ya se perdió y se perdió. La justicia nadamas es para los que tienen billetes con que pagar su libertad”.

“No pues si estoy de acuerdo que se haga justicia, esperemos que se entregue y pronto se la cara y que se pueda esclarecer la situación, pues también esperemos que una vez que Silvano de la cara ante las autoridades salga a relucir todo y cada quien pague”.

La detención de Aureoles es un tema que ha generado gran interés y expectativa en la ciudadanía de Morelia. Se espera que la justicia sea cumplida y que se haga un ejemplo de este caso para evitar futuras irregularidades.