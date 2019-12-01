Michoacán ya no será el estado que pide prestado para sostenerse, sino el que invierte para crecer: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que la entidad dejará atrás el modelo de endeudamiento público para transitar hacia una política financiera basada en la inversión y el manejo responsable de los recursos, tras la firma del decreto de la reforma constitucional conocida como “No Más Deuda”.

Durante el acto oficial, el mandatario estatal señaló que con esta modificación legal se busca evitar que futuros gobiernos recurran a créditos para sostener el gasto público, al advertir que cuando un gobierno se endeuda, finalmente es la población quien termina pagando esas obligaciones.

Explicó que la reforma ya cumplió con todos los requisitos legales, luego de ser aprobada por mayoría en el Congreso del Estado de Michoacán y posteriormente avalada por los ayuntamientos del estado, por lo que el decreto fue firmado para su publicación oficial.

El gobernador recordó que entre 1993 y 2021 la deuda pública estatal creció cerca de 700 por ciento, situación que obligó a su administración a destinar alrededor de 20 mil millones de pesos al pago de créditos y compromisos financieros heredados.

Pese a ello, destacó que en los últimos cuatro años su gobierno ha invertido más de 40 mil millones de pesos en infraestructura pública sin contratar nueva deuda, al asegurar que el problema histórico del estado no era la falta de recursos, sino la corrupción en el manejo del dinero público.