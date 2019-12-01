Michoacán y Shandong firman carta de intención para promover la cooperación entre regiones

Shandong, China, 20 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el gobernador de la provincia de Shandong, Zhou Naixiang, formalizaron una carta de intención para promover la cooperación comercial, cultural, educativa y turística entre ambas regiones, fortaleciendo así la relación de amistad con esta provincia del país asiático.

En reunión con autoridades de la provincia de Shandong, el mandatario estatal reconoció el potencial económico y de innovación tecnológica que tiene la República Popular de China y específicamente, en la provincia de Shandong, que cuenta con el puerto de Qingdao el cual mantiene una relación comercial y de rutas marítimas con el puerto de Lázaro Cárdenas.

“Es nuestro gran interés construir una relación de amistad y cooperación duradera, en Michoacán tenemos recursos energéticos y una ubicación logística estratégica para el desarrollo industrial y empresarial con vías de comunicación terrestre, aérea y marítima para facilitar el traslado de mercancías a otros países”, compartió.

Destacó que por decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a partir del 13 de octubre, se eliminaron aranceles a las piezas para ensamblar automóviles abriendo la posibilidad para el establecimiento de armadoras chinas en México.

Ramírez Bedolla agregó que recientemente en Michoacán, se recibió al embajador de China en México para que conociera la capacidad operativa del puerto de Lázaro Cárdenas y las obras en construcción del Morebús y teleférico de Morelia, además de encabezar una reunión con el sector productivo y turístico del estado.

Por su parte, el gobernador de Shandong comentó que Michoacán es un referente por su actividad agrícola y minera, por lo que el acercamiento con Bedolla brinda una oportunidad para fortalecer la cooperación entre ambas partes.

Finalmente sugirió mantener comunicación y una relación cordial con el estado para en el futuro, promover la cooperación económica y comercial, de agricultura moderna y los puertos a través de las secretarías y delegaciones de ambos gobiernos.