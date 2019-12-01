Michoacán y Guanajuato estrechan coordinación para reforzar la seguridad entre estados 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 14:40:21

Silao, Guanajuato, 2 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, signaron convenio de coordinación y colaboración en materia de seguridad para reforzar acciones de prevención, inteligencia y operativos en municipios colindantes, carreteras y otros.

El mandatario compartió que, consolidar esta alianza con Guanajuato, estado con quien se comparte la historia con Miguel Hidalgo y Costilla, fortalece la relación institucional para combatir la delincuencia y cerrar paso a las actividades ilícitas.

“Esta colaboración es fundamental para que nuestras Fiscalías Generales, secretarías de Gobierno y de Seguridad compartan información necesaria para agilizar procesos judiciales y operativos que generen certeza de paz a la ciudadanía y a sectores productivos y empresariales”, afirmó.

La gobernadora Libia García Muñoz Ledo, comentó que con este convenio se muestra la disposición para seguir trabajando en equipo con la suma de estrategias bilaterales para la capacitación, el uso de tecnologías y datos importantes para hacer frente a la delincuencia.

“Celebramos la disposición de Michoacán para seguir fortaleciendo la seguridad con mayor efectividad y presencia en las colindancias de ambos estados, vías de comunicación carretera y centros de control de inteligencia como los C5, acciones que con seguridad reforzarán la confianza del pueblo”, agregó.

Participaron también los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; de Seguridad, Antonio Cruz; el fiscal general, Carlos Torres Piña y sus homólogos de Guanajuato; Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de gobierno; Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz; así como el consejero Jurídico, Alejandro Sierra Lugo.