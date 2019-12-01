Michoacán se transforma para lograr paz y justicia: Gaby Molina

Zacapu, Michoacán, a 22 de marzo de 2026.– “Aquí estamos”, afirmó Gaby Molina en un mensaje para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al asegurar que todos los días se transforma Michoacán para lograr paz y justicia, durante la Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional celebrada este domingo en el municipio de Zacapu.

Gaby Molina aseguró que, con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán se ejecuta el mayor Plan por la Paz y la Justicia. “No ha habido otro igual: becas para estudiantes de todos los niveles educativos y Data, datos gratis, que es un programa también para cortar la desigualdad entre hombres y mujeres y acortar la brecha digital, con una inversión de 4 mil millones de pesos”.

“No es poco, y hoy sabemos que en cada hogar, en cada mamá aquí sentada, en cada maestra, en cada trabajadora doméstica, una beca significa un alivio: que ella pueda tomar un café por la tarde tranquila, porque sabe que su hijo o su hija va a recibir educación”.

Gaby Molina reconoció el liderazgo de Alfredo Ramírez Bedolla; de un secretario de Gobierno sensible; de un secretario de Finanzas que prioriza la nómina; de un secretario de Obras Públicas que también ayuda a cuidar todas las escuelas, y del trabajo de muchas y muchos otros servidores públicos y alcaldes qué trabajan día a día por el estado.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad del movimiento y a dar voz a quienes durante años no la tuvieron, especialmente a las mujeres de Michoacán. En ese sentido, reconoció el trabajo y liderazgo de sus compañeras del movimiento, al señalar que la transformación también se construye con el esfuerzo colectivo de mujeres comprometidas desde distintos espacios.

“Hoy nos toca generar unidad, construir juntas y juntos, y avanzar con convicción en este proceso de transformación que vive Michoacán”, expresó Gaby Molina, al subrayar que Morena se fortalece desde el territorio, con organización y cercanía con la gente.

Para cerrar el evento, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla respaldó este planteamiento al afirmar que el momento político actual marca un cambio de época. “Ya es tiempo de mujeres”, expresó, al reconocer el papel de liderazgos como el de Gaby Molina en los avances que hoy vive Michoacán, particularmente en materia educativa, donde el estado se ha colocado como referente nacional al alcanzar cuatro ciclos completos de estudiantes en las aulas, así como ocupar el primer lugar en el país en el combate al rezago educativo.