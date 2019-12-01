Michoacán se consolida en el 4.° lugar nacional en generación de empleo formal: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 11:56:30

Morelia, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- Resultado de las políticas de fomento económico y la confianza del sector empresarial, Michoacán se ha consolidado como una de las cuatro entidades con mayor dinamismo laboral en el país.

Al cierre del último reporte de febrero pasado, el estado alcanzó un registro de 501 mil 402 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, reafirmando su posición de liderazgo en la creación de empleo formal, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Con este desempeño, el mandatario explicó, en la conferencia de prensa de este lunes, que durante la presente administración, el esfuerzo coordinado entre el Gobierno estatal y la iniciativa privada ha dado como resultado la generación de 36 mil 660 empleos formales, lo cual no solo representan una estadística, sino la seguridad social, el acceso a servicios de salud y el bienestar de miles de familias michoacanas.

Refirió que Michoacán se ubica como una de las entidades con mayor competitividad, siendo únicamente superado por la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León, durante el periodo de febrero del 2025 a febrero de este año.

En tanto, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, recordó que en octubre del año pasado Michoacán alcanzó 501 mil 469 empleos, la cifra más alta registrada en la historia de la entidad.

Manifestó que este logro es resultado de las condiciones de paz laboral y la atracción de inversiones que se han promovido en las diversas regiones productivas del estado.