Michoacán: Santa María Tacuro pide regirse bajo usos y costumbres

Morelia, Michoacán, a 14 de marzo del 2025.- Habitantes de la comunidad de Santa María Tacuro, municipio de Chilchota, van por su presupuesto directo, denuncian la presunta intervención de autoridades locales para evitar que el Instituto Electoral de Michoacán realice la consulta.

Al respecto, Saúl Gregorio Lázaro, representante de bienes comunales de dicha localidad, apuntó que se mantienen en diálogo con un segundo grupo que está en desacuerdo de regirse bajo usos y costumbres.

En entrevista apuntó, que durante el proceso han detectado la presunta intromisión de autoridades municipales de Chilchota a través de un grupo de ciudadanos para evitar que se desarrolle la consulta.

"Prácticamente los compañeros que venían de la otra parte no quisieron entablar el diálogo porque ellos no quieren esa consulta, entonces nosotros lo que decimos, si ellos tienen alguna inconformidad, algo que manifestar, pues que lo hagan en la asamblea, que ahí es la máxima autoridad dentro de nuestra comunidad, pero los compañeros se oponen, pues no quieren", manifestó Gregorio Lázaro al concluir una mesa de trabajo en las instalaciones de Palacio de Gobierno en Morelia, reunión a la que asistió también una representación de los que no quieren la consulta.

Comentó que han evitado realizar manifestaciones como cierre de carreteras en Chilchota para evitar confrontaciones, pero no descartó ejecutar acciones de protesta.

"Vamos a ver cómo le vamos hacer, no queremos tener movilizaciones para evitar afectar a terceros", comentó Gregorio Lázaro quien dijo que la comunidad deSanta María Tacuro, tiene muchas necesidades y viven en el abandono de infraestructura, salud, seguridad y educación, situación que generó en la solicitud de su presupuesto directo.