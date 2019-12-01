Michoacán sabe a charanda; se conmemoran 22 años de su Denominación de Origen: Sectur

Michoacán sabe a charanda; se conmemoran 22 años de su Denominación de Origen: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 17:27:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2025.- El Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) conmemora los 22 años de la Denominación de Origen de la charanda. Este distintivo, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ha sido clave para impulsar la economía local y proteger el valor cultural de esta bebida.

En ese sentido, la Sectur, dependencia dirigida por Roberto Monroy García, informó que su sabor, historia y tradición representan a “el alma de México” ante el mundo. Se trata de un aguardiente que surge por destilación del jugo de caña o de sus derivados, como el piloncillo, la melaza o la propia azúcar cristalizada.

La charanda, sabor originario de Michoacán, cuenta con una larga historia que data del siglo XVI, cuando se comenzó a cultivar la caña de azúcar en el estado, aproximadamente en 1550.

Monroy García recordó que en la actualidad, 16 municipios cuentan con la certificación que protege la elaboración, marca, etiquetado y garantiza la calidad del producto que se ofrece al consumidor, entre ellos están Uruapan, Cotija, Tangancícuaro, Los Reyes, Tocumbo, Peribán, Tancítaro, Ario de Rosales, Salvador Escalate, y Tacámbaro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cuatro cuerpos en Huaniqueo durante búsqueda vinculada a desaparecidos de Morelia, Michoacán: Peligroso grupo ya emboscó a autoridades
Silao: vinculan a proceso a Julio Alberto “N” por desaparición cometida por particulares
Agreden a balazos a repartidor tras agredir a un perro; el repartidor asegura que fue en defensa propia, ya que el animal lo atacó 
Sentencian a más de 35 años de prisión a responsable del homicidio de una comerciante y tentativa de homicidio de un hombre en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Hallan cuatro cuerpos en Huaniqueo durante búsqueda vinculada a desaparecidos de Morelia, Michoacán: Peligroso grupo ya emboscó a autoridades
Al interior de una vivienda acribillan a 2 hombres en Apaseo El Alto, Guanajuato
México solicitará a EEUU los recursos incautados a Ismael Zambada
Millonario en 4 años: Fortuna de 14 millones de Fernández Noroña en mansión y autos de lujo, podría estar ligada al crimen, a decir del propio senador
Comentarios