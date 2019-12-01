Claudia Sheinbaum visita este domingo Morelia; rendirá cuentas al pueblo michoacano

Morelia, Michoacán, 14 de septiembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se encuentra de visita en Morelia, Michoacán, donde rendirá cuentas al pueblo como parte de su gira de actividades por su Primer Informe de Gobierno.

La cita es en el Pabellón Don Vasco, donde en la previa presentó su primer informe legislativo la presidenta del Congreso del Estado de Michoacán, la morenista Giulianna Bugarini.

El arranque del discurso de Sheinbaum Pardo está previsto al mediodía, en donde se espera se haga un recuento del avance de los Programas del Bienestar, así como de las acciones impulsadas por el actual Gobierno de México.

La visita de la mandataria mexicana ha generado todo tipo de opiniones del colectivo social michoacano, entre los que piden seguridad para el estado, luego de que este mismo fin de semana se registraran actos violentos en el municipio de Zinapécuaro y los que están a favor del Gobierno territorial que impulsa la jefa del Ejecutivo federal.