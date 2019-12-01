Claudia Sheinbaum visita este domingo Morelia; rendirá cuentas al pueblo michoacano

Claudia Sheinbaum visita este domingo Morelia; rendirá cuentas al pueblo michoacano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 09:07:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 14 de septiembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se encuentra de visita en Morelia, Michoacán, donde rendirá cuentas al pueblo como parte de su gira de actividades por su Primer Informe de Gobierno.

La cita es en el Pabellón Don Vasco, donde en la previa presentó su primer informe legislativo la presidenta del Congreso del Estado de Michoacán, la morenista Giulianna Bugarini.

El arranque del discurso de Sheinbaum Pardo está previsto al mediodía, en donde se espera se haga un recuento del avance de los Programas del Bienestar, así como de las acciones impulsadas por el actual Gobierno de México.

La visita de la mandataria mexicana ha generado todo tipo de opiniones del colectivo social michoacano, entre los que piden seguridad para el estado, luego de que este mismo fin de semana se registraran actos violentos en el municipio de Zinapécuaro y los que están a favor del Gobierno territorial que impulsa la jefa del Ejecutivo federal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arrestan a presunto violador de su hijastra de 17 años en Zacapu, Michoacán
Con impacto de bala, localizan a hombre sin vida en estacionamiento de la colonia López Mateos de Morelia, Michoacán
Trágico accidente en la carretera Mérida-Campeche deja al menos 15 personas sin vida
Bombardean a jornaleros en límites de Michoacán con Jalisco: Matan a un menor y hieren a dos de sus compañeros
Más información de la categoria
Arrestan a presunto violador de su hijastra de 17 años en Zacapu, Michoacán
Con impacto de bala, localizan a hombre sin vida en estacionamiento de la colonia López Mateos de Morelia, Michoacán
En Michoacán, seguimos los pasos de Sheinbaum, afirma gobernador
Nuevo acelerador lineal, fortalece lucha contra el cáncer en Michoacán: SSM
Comentarios