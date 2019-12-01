Michoacán nos necesita a todos: Alfonso Martínez a CANACO Zacapu

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 20:05:43

Zacapu, Michoacán, a 9 de agosto de 2025.- Todos, desde nuestra trinchera podemos aportar mucho para el desarrollo y crecimiento de Michoacán, sentenció el alcalde de Morelia Alfonso Martínez Alcázar, al sostener una reunión informativa con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio de Zacapu.

Alfonso Martínez, acudió a la Cuna del Imperio Purépecha, a invitación expresa de la CANACO. En un diálogo franco y abierto, el edil destacó la importancia de trabajar todos a favor de Michoacán e insistió: Michoacán nos necesita a todos y todos tenemos mucho por aportar.

Al encuentro se dieron cita representantes de diferentes sectores, así como la alcaldesa de Quiroga, Alma Mireya González y el edil de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo de Ricardo Rivera Sánchez, presidente de la CANACO, quien celebró este tipo de encuentros que permiten estrechar lazos y trabajar de manera conjunta en objetivos comunes.

De manera previa, el alcalde sostuvo una entrevista con representantes de los medios de comunicación, ante quienes expuso los atractivos turísticos con los que cuenta la capital. "Morelia es una ciudad de arte, cultura y tradición pero también un espacio para la inversión", señaló.

Agregó que Morelia está lista para recibir a sus visitantes en una de los periodos más bonitos. En puerta el Festival Internacional de Cine, el Festival de Música de Morelia y el Festival Internacional de Órgano de Morelia, entre otros.