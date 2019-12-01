Michoacán necesita una nueva etapa de conciliación, seguridad y desarrollo: Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 12:53:06

Pátzcuaro, Michoacán, 3 de julio de 2026.— Carlos Torres Piña, aspirante a coordinador estatal de defensa de la transformación y la soberanía nacional, afirmó que las asambleas informativas que realiza por Michoacán tienen el propósito de compartir los avances de la Cuarta Transformación, escuchar a la ciudadanía y construir una visión más amplia sobre las necesidades y los retos que enfrenta el estado.

Acompañado por artesanos de la región Pátzcuaro, Olivia Guzmán, representante del colectivo de madres buscadoras “Buscando tus pasos” y Luis Franco Alcaráz García, joven seleccionado del torneo Street Soccer, en Portugal, el morenista ofreció una rueda de prensa en la que recordó, su recorrido comenzó en la Plaza Morelos, ante más de 12 mil personas, y hasta ahora ha visitado nueve municipios.

Se trata de Zacapu, Hidalgo, Zitácuaro, Copándaro, Villa Morelos, Cuitzeo, Huiramba, Lagunillas, y este viernes, Pátzcuaro, Pueblo Mágico desde donde dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien arribó a territorio michoacano para desarrollar una gira de trabajo.

Torres Piña subrayó que el diálogo con comunidades, sectores productivos, jóvenes, artesanos, campesinos y organizaciones sociales permite enriquecer el diagnóstico sobre el rumbo que debe seguir la transformación.

Sostuvo que Michoacán necesita abrir una nueva etapa de conciliación entre los distintos sectores productivos y sociales y evitar los extremos que históricamente han generado conflictos y frenado el desarrollo.

Señaló que el estado no parte de cero y reconoció los avances del Gobierno de Michoacán en Pátzcuaro, entre ellos la construcción del nuevo mercado municipal, la intervención de la plaza Gertrudis Bocanegra y las acciones para el rescate del Lago de Pátzcuaro.

Al ser cuestionado sobre las prioridades para Michoacán, aclaró que su recorrido no constituye una precampaña, sino un ejercicio informativo y de organización interna.

Destacó que su experiencia en la Secretaría de Gobierno y en la Fiscalía General del Estado (FGE) le permitió conocer de primera mano los principales desafíos en materia de gobernabilidad, justicia y seguridad.

“La Secretaría de Gobierno y la Fiscalía me permitieron formarme en los temas más complejos del estado; considero que estoy preparado para aportar más a Michoacán desde esta aspiración”, expresó.

Recordó que, a partir de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se ha registrado una reducción considerable del homicidio doloso, resultado de la coordinación entre autoridades estatales y federales.

Las madres buscadoras reconocieron la labor de Torres Piña, durante su periodo al frente de la Fiscalía General del Estado, pues consideraron que se lograron avances en el combate a la corrupción interna, la judicialización de carpetas de investigación, la obtención de sentencias definitivas y la incorporación de personal joven, preparado y sin prácticas heredadas de corrupción, aunque también solicitaron que el trabajo en las instituciones se continúe y profundice.

Carlos Torres Piña afirmó que existen condiciones para realizar asambleas en la mayor parte del territorio estatal, salvo algunas zonas serranas o de difícil acceso donde se presentan conflictos temporales.

En la conferencia también estuvieron presentes Ramón Aguilar, tablajero, Yolanda Sagrero, artesana y Helio López Bartolo, artesano.