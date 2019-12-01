Michoacán logra erradicación histórica de la tala clandestina en Reserva de la Monarca: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 12:38:52

Morelia, Michoacán, 23 de febrero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que, de acuerdo con el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), la tala clandestina en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca prácticamente ha sido erradicada.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que, cifras de esta asociación refieren que la tala clandestina pasó de 13.94 hectáreas en 2020-2021, 13.41 en 2021-2022, 3.73 en 2022-2023 y 2.51 hectáreas en 2023-2024.

Ramírez Bedolla sostuvo que el sistema de vigilancia satelital Guardián Forestal ha permitido interponer tres denuncias por tala clandestina y 45 por cambio de uso de suelo en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca.

Destacó que todo el territorio michoacano es vigilado en tiempo real mediante esta novedosa herramienta que combina tecnología e inteligencia artificial para proteger los bosques y los recursos naturales, con el propósito de contribuir a su conservación.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, informó que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, autoridades municipales, Grupo México, WWF, ReforestAccion, Nación Verde y otras ONG ha permitido reforestar más de 3.37 millones de plantas en una superficie mayor a 6 mil hectáreas y la dispersión con dron de 64 mil semillas de pino.

Detalló que en la zona de la Mariposa Monarca también se han saneado más de 403 hectáreas, tras detectar un volumen de 11 mil 263 metros cuadrados afectados por plaga.