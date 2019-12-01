Michoacán impulsa el trabajo digno y la seguridad social en el sector aguacatero

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.- El Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA) busca ampliar el acceso a la seguridad social de las personas trabajadoras del sector aguacatero y fortalecer la competitividad de esta industria en los mercados internacionales, puntualizó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

Destacó la reciente entrega de los primeros certificados del país, la cual estuvo encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El titular de la Sedeco señaló que detrás de cada embarque están quienes trabajan en los huertos, el corte y el empaque, por lo que avanzar en su formalización representa un beneficio para las familias y para toda la cadena productiva.

Asimismo, explicó que el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social contribuirá a respaldar las exportaciones michoacanas con trabajo digno y reconoció el compromiso del sector para avanzar en este proceso.

La certificación cobra especial relevancia en Michoacán, que aporta alrededor de siete de cada diez aguacates producidos en México y cuenta con una cadena aguacatera integrada por 48 mil productores, de la que dependen más de 150 mil empleos directos e indirectos. La zona protegida por la Indicación Geográfica Aguacate Franja Michoacán comprende 31 municipios, lo que dimensiona la importancia de fortalecer la protección laboral en una de las principales actividades económicas del estado.

Para facilitar la incorporación de las empresas al programa piloto de Verificación Laboral para la Agroexportación (Velagro), se realizaron talleres en las instalaciones de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), con personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y acompañamiento de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social de la Sedeco. La coordinación entre autoridades y sector productivo permitió orientar a las empresas sobre el uso de la plataforma digital Velagro, mediante la cual se solicita el certificado.

Finalmente, explicó que el esquema elevará gradualmente sus requisitos para acreditar la mano de obra formal en la cadena de exportación, con el objetivo de que las personas trabajadoras accedan a servicios médicos, guarderías y cotización para una pensión.