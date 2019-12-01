Michoacán fortalece una política de bienestar humanista con apoyos para sectores prioritarios

Morelia, Michoacán, 27 de septiembre de 2026.- El bienestar de las personas debe traducirse en derechos, apoyos y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, bajo una política pública humanista que coloque al pueblo en el centro y atienda las necesidades de quienes históricamente han enfrentado mayores desigualdades, señaló Andrea Serna Hernández, titular de la Secretaría del Bienestar (Sedebi).

Durante su última visita al estado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que un millón 682 mil 500 personas reciben actualmente en la entidad los apoyos de los Programas para el Bienestar. Entre los apoyos más destacados se encuentran las pensiones para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y para Personas con Discapacidad.

La titular de la Sedebi destacó que en Michoacán se comparte esta visión de que el bienestar se construye garantizando derechos y acercando los recursos directamente a las personas, sin intermediarios. Por esa razón, se impulsan programas que atienden necesidades, como el cuidado de niñas y niños con cáncer, el acompañamiento a mujeres que enfrentan un padecimiento oncológico, la inclusión de las personas con discapacidad y la construcción de espacios comunitarios para el bienestar.

En este sentido, más de 380 Familias Cuidadoras reciben actualmente un apoyo de 4 mil pesos mensuales, mientras que más de mil 700 mujeres con cáncer de mama y/o cervicouterino cuentan con este respaldo para evitar que la falta de recursos económicos sea una razón para abandonar sus tratamientos. Asimismo, a través de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas), más de 124 mil personas han participado durante 2026 en mil 704 talleres gratuitos de salud pública, autonomía económica, educación, cultura, deporte e inclusión.

Por su parte, la Sedebi brinda atención a 12 mil 338 personas con discapacidad a través de un esquema de 3 mil 300 pesos bimestrales. Esto se traduce en más de 49 mil apoyos entregados en lo que va de 2026, respaldados por una inversión conjunta (estatal y federal) superior a los 162 millones de pesos.

Como hecho histórico, este año se asignaron por primera vez recursos públicos para el bienestar de la población LGBTTTIQ+, con la capacitación inicial de cuatro personas como promotoras de la diversidad. “Se trata de una política que reconoce la dignidad, fortalece la autonomía y garantiza que el bienestar sea un derecho que llegue directamente a las personas”, concluyó Andrea Serna.