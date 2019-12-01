Michoacán fortalece la protección de la niñez con la reforma contra el reclutamiento criminal de menores: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- Giulianna Bugarini dio seguimiento a la iniciativa que presentó para combatir el reclutamiento criminal de menores hasta llevarla a su dictaminación ante el Pleno del Congreso. La reforma conserva el planteamiento que defendió desde el inicio: las niñas, niños y adolescentes utilizados por la delincuencia deben ser protegidos como víctimas, mientras quienes los reclutan y manipulan deben enfrentar las consecuencias penales.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Protección a la Niñez y Adolescencia y de Justicia adiciona el artículo 156 Bis al Código Penal para el Estado de Michoacán. La nueva disposición sanciona a quien induzca, procure, facilite, auxilie, fomente o utilice a una persona menor de edad para cometer cualquier delito.

La reforma establece además que las niñas, niños y adolescentes utilizados por personas adultas para delinquir deberán ser considerados víctimas. Esto permitirá que la respuesta institucional deje de criminalizarlos y se concentre en investigar y castigar a quienes los captan, manipulan o convierten en instrumentos de las organizaciones delictivas.

Bugarini explicó que el dictamen también incorpora agravantes cuando la utilización de menores se relacione con delitos de especial gravedad. “La seguridad no se construye castigando únicamente las consecuencias, sino evitando que el crimen se aproveche del miedo, la necesidad y la falta de oportunidades de nuestras juventudes”, afirmó.

La presidenta de la JUCOPO sostuvo que el Estado debe llegar antes que los grupos criminales con prevención, educación, protección y justicia. “No vamos a permitir que la delincuencia decida el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes. La ley debe proteger a las víctimas y perseguir con firmeza a quienes se aprovechan de su vulnerabilidad”, concluyó.