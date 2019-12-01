Ciudad de México, a 17 de noviembre 2026.- Michoacán se mantiene entre los estados que menos recursos federales reciben por habitante, pese a las promesas del Gobierno Federal de fortalecer la seguridad, el campo y el desarrollo económico de la entidad, denunció Armando Tejeda Cid, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN).



El legislador michoacano señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 coloca a Michoacán en el lugar 29 nacional en gasto federal por habitante, mientras el Gobierno destina más de 1.3 billones de pesos al costo de la deuda pública.



“Nos dicen que Michoacán es prioridad, pero el presupuesto demuestra lo contrario. Mientras el Gobierno Federal destina más recursos al pago de la deuda, nuestro estado sigue entre los últimos lugares en gasto por habitante. Michoacán necesita inversión, seguridad y oportunidades, no más promesas”.



Tejeda Cid explicó que para 2027 se prevén 167 mil 527 millones de pesos de gasto federal con destino estatal, lo que representa un incremento real de 5.6 por ciento respecto a 2026. Sin embargo, al comparar los recursos por habitante con los de 2018, Michoacán registra una disminución real de 3.6 por ciento.



Detalló que el estado recibiría apenas 32 mil 266 pesos por habitante, equivalente al 51 por ciento del promedio nacional de 63 mil 172 pesos, situación que evidencia el rezago presupuestal que enfrenta la entidad frente al resto del país.



“Después de nueve años de gobiernos de Morena, Michoacán sigue entre los últimos lugares en recursos federales por habitante. No es suficiente anunciar planes de seguridad y desarrollo si no se acompañan de inversiones que verdaderamente atiendan las necesidades de nuestra gente”.



El diputado federal cuestionó que, a pesar de los anuncios relacionados con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el presupuesto no refleja una atención proporcional a los problemas que enfrenta el estado, particularmente en seguridad, infraestructura carretera, desarrollo económico y apoyo a las familias que dependen del campo.



En este sentido, advirtió que el elevado costo de la deuda pública continúa limitando los recursos disponibles para impulsar sectores fundamentales para el crecimiento económico del país.



Explicó que para 2027 se contemplan un billón 306 mil 36 millones de pesos para el costo de la deuda pública, equivalente al 12.3 por ciento del gasto neto federal. Al sumar el costo financiero de las empresas del Estado y los programas de apoyo a ahorradores y deudores, la cifra asciende a un billón 574 mil 950 millones de pesos.



Destacó que, en términos reales, el costo de la deuda prácticamente se duplicó entre 2018 y 2027, al pasar de 622 mil 771 millones a un billón 265 mil 538 millones de pesos, medidos a precios de 2026. Esto significa que el gasto por habitante destinado a cubrir ese costo pasó de 4 mil 969 a 9 mil 351 pesos.



“Morena está comprometiendo el futuro de México. Hoy se destinan más recursos al pago de la deuda que a generar oportunidades para las familias. El Gobierno gasta, se endeuda y quienes terminan pagando las consecuencias son los mexicanos”.



Armando Tejeda señaló que esta situación afecta especialmente a estados como Michoacán, cuya economía depende en gran medida de la producción agrícola, el comercio y el transporte de mercancías.



Detalló que, al comparar los recursos federales por habitante previstos para 2027 con los de 2018, Infraestructura y Transportes registra una disminución real de 24.5 por ciento; Agricultura, de 22.9 por ciento; Medio Ambiente, de 21.3 por ciento, y Cultura, de 29.9 por ciento.



Precisó que, aunque algunos de estos sectores presentan incrementos respecto a 2026, sus recursos por habitante continúan por debajo de los niveles registrados en 2018.



“Para Michoacán, menos inversión en el campo y las carreteras significa menos oportunidades para miles de familias. Somos un estado de gente trabajadora que produce alimentos, genera empleos y mueve mercancías todos los días. Lo que necesitamos es un Gobierno que respalde ese esfuerzo y no que abandone a nuestros sectores productivos”.



Por otra parte, el legislador panista advirtió que los 21 programas sociales prioritarios concentran un presupuesto de un billón 25 mil 388 millones de pesos, con un crecimiento real de apenas 0.5 por ciento respecto a 2026.



Explicó que el 53 por ciento de estos recursos se destina a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y otro 19 por ciento a las becas Benito Juárez, mientras que los programas relacionados con el campo y la pesca representan solamente el 6.4 por ciento de ese presupuesto.



Asimismo, alertó sobre las disminuciones reales previstas para programas como La Escuela es Nuestra, Fertilizantes y Producción para el Bienestar, que afectan áreas fundamentales para mejorar las condiciones de las comunidades y fortalecer la actividad productiva.



El diputado michoacano también cuestionó la reducción de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) respecto de la propuesta original del Ejecutivo, equivalente a un recorte de 14.2 por ciento, en un año en el que se celebrarán elecciones.



“No podemos hablar de desarrollo cuando se debilitan sectores productivos, se mantienen rezagos en los estados y se reducen recursos a instituciones fundamentales para nuestra democracia. México necesita un presupuesto que atienda las necesidades de las familias y no solamente los compromisos financieros del Gobierno”.



Finalmente, Armando Tejeda reiteró que las y los legisladores de Acción Nacional continuarán defendiendo un presupuesto que priorice la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura y el desarrollo económico, con especial atención a las necesidades de Michoacán.



“Michoacán no necesita más discursos ni promesas. Necesita recursos, seguridad, inversión y oportunidades para que las familias puedan salir adelante. Desde Acción Nacional seguiremos defendiendo un presupuesto que impulse la prosperidad sostenible y garantice mejores condiciones de vida para nuestra gente”.

