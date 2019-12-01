Michoacán, en el lugar 26 del Progreso Social; la deserción escolar es el lastre principal

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 14:36:58

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre 2025.- Según datos revelados por Mexicanos Primero Michoacán, la entidad se ubica en el lugar 26 de 32 a nivel nacional en el Índice de Progreso Social, siendo la cobertura en escolaridad el indicador que más arrastra el resultado hacia abajo.

Erick Avilés, director de Mexicanos Primero Michoacán, señaló que la falta de acceso a la educación condena a las juventudes a un ciclo de precariedad, citando: "Quien no sabe producir el pan que sabe llevar a la boca, está condenado de por vida a arrebatarlo o a mendigarlo", afirmó.

Detalló que en Michoacán en nivel secundaria 1 de cada 4 estudiantes de 12 a 15 años está fuera de las aulas, mientras que en bachillerato 1 de cada 2 jóvenes no está inscrito y en la universidad 3 de cada 4 potenciales alumnos universitarios están fuera del sistema.

Apuntó que esta situación es particularmente crítica en zonas afectadas por la violencia como Buenavista y Apatzingán, donde el desplazamiento forzado lleva a niños y jóvenes a integrarse prematuramente al mercado laboral informal o a migrar.

En cuanto a los casos de éxodo por violencia de niños y jóvenes que se ven obligados a dejar sus localidades de origen, agregó que no existen cifras específicas de cuántos continúan su escolaridad.

*El Plan Michoacán y la Brecha de Metas

Indicó que al analizar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la nota destaca que, aunque se propone incrementar 50 mil personas en cobertura de educación superior subiendo del 22% al 30%, la media nacional, la meta para educación media superior es de solo 30 mil estudiantes, lo que apenas representaría un aumento del 3% en ese indicador, manteniéndolo en los últimos lugares.

Avilés concluyó que la inseguridad es una consecuencia directa de esta exclusión educativa, pues "Las cadenas delincuenciales se nutren de la sangre, del trabajo, de la vida, de la salud, de las juventudes e infancias de Michoacán."