Michoacán, ejemplo nacional en justicia e igualdad: Fabiola Alanís
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 11:15:04
Morelia, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís resaltó que Michoacán se convirtió en la primera entidad del país en democratizar a su Poder Judicial y en reconocer al Cuarto Nivel de Gobierno integrado por los pueblos y comunidades indígenas, logros alcanzados a través del Plan Morelos impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
 
“Por primera vez, magistradas, magistrados, juezas y jueces son elegidos por el pueblo y no por cúpulas políticas. Esto significa que la justicia ahora emana directamente de la ciudadanía”, destacó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado. 
 
Asimismo, la también presidenta de la Junta de Coordinación Política en la 76 Legislatura subrayó que el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho es un hecho histórico que reivindica su autonomía y garantiza presupuesto directo para atender sus necesidades.
 
“Estamos saldando una deuda histórica con los pueblos originarios, respetando sus decisiones y devolviéndoles lo que por derecho les corresponde. Con estos avances, Michoacán se coloca a la vanguardia nacional en democracia, justicia e igualdad”, afirmó la doctora en Ciencias Sociales.
 
La líder de los diputados de Morena sostuvo que la honestidad cumple desde el Congreso estatal con las demandas de justicia social de sectores que fueron olvidados por los gobiernos neoliberales y hoy ven cristalizados los anhelos de sus padres, madres, abuelas y abuelos, por lo que refrendó su compromiso de seguir atendiendo sus necesidades para consolidar el segundo piso de la cuarta transformación, que avanza de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

