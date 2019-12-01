Michoacán disminuye pobreza más rápido que el promedio nacional: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Entre el 2016 y 2024 los niveles de pobreza total en Michoacán se redujeron a un 19.9 por ciento, de acuerdo con indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario expuso que la entidad pasó del 54.2 al 34.3 por ciento; mientras que a nivel nacional el grado disminuyó del 43.2 al 29.6 por ciento, para quedar en un 13.6 por ciento. “Estamos reduciendo la pobreza a un paso más acelerado que el promedio nacional”, destacó.

“Por eso mi gobierno insiste tanto en el tema de la formalización laboral de nuestra principal actividad productiva, que es el campo. Si nosotros lográramos una formalización efectiva en la industria del aguacate, berries, mango o el limón, estos números serían aún mejores”, dijo Ramírez Bedolla.

Manifestó que las políticas públicas implementadas desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador han permitido estos avances en la reducción de la desigualdad en México y Michoacán, como el aumento al salario mínimo y la puesta en marcha de programas del bienestar.

“Tenemos la razón frente al modelo neoliberal que, entre otros mitos, señalaba que no podía aumentarse el salario mínimo porque eso iba a desatar la inflación, y ya hemos visto que no, el salario ha aumentado en un 100 por ciento en los últimos dos años y la inflación está controlada”, agregó.

El mandatario asumió el compromiso de dar continuidad a los programas sociales que ha reforzado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, principalmente en los ámbitos educativo, como el de la entrega de becas para estudiantes de todos los niveles.