Michoacán construye un mejor Morelia; Bedolla inaugura segunda ampliación de la av. Amalia Solórzano

Morelia, Michoacán, 7 de febrero de 2026.-El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, inauguraron la segunda ampliación de la avenida Amalia Solórzano, obra que construyó el Ayuntamiento con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura y los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) para complementar la reciente extensión de la vialidad hasta la Tenencia Morelos mejorando la conectividad con los habitantes de la zona.

Durante el evento, el mandatario estatal enfatizó que su administración tiene como prioridad devolverle a Morelia la viabilidad que le fue negada durante años. Gracias a la suficiencia presupuestal y la coordinación técnica, este año la avenida Amalia Solórzano alcanza una extensión total de 5.5 kilómetros construida con concreto hidráulico.

"Morelia registraba décadas de atraso en movilidad porque no recibía los recursos estatales ni federales que merece. Hoy es distinto; hemos unido esfuerzos a través de obra convenida para que Michoacán construya un mejor Morelia", afirmó Ramírez Bedolla.

Asimismo, el gobernador anunció que este año se entregarán obras de gran importancia para la ciudad, como los primeros tres tramos del segundo anillo periférico y los distribuidores viales del Mercado de Abastos, la salida a Pátzcuaro y el de la zona de Policía y Tránsito.

Además, Ramírez Bedolla confirmó que la Estación 7 del teleférico se ubicará en Santa María, convirtiéndose en un detonante turístico que permitirá apreciar la belleza del Centro Histórico desde el aire en su trayecto hacia el Zoológico.

Por su parte, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, destacó el trabajo conjunto que se realiza con el Gobierno del Estado. Detalló que la nueva ampliación de la avenida funciona como un par vial que agilizará el tránsito del sur de Morelia, beneficiando directamente a 120 mil habitantes.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; y de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; la síndica de Morelia, Susan Vázquez Pérez; el secretario de Obras Públicas Municipales, Juan Fernando Sosa Tapia; la jefa de tenencia de Santa María, Alejandra Acosta; el presidente municipal de Tacámbaro, Alejandro Fuerte García; así como familiares de Amalia Solórzano y habitantes beneficiados.