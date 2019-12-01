Michoacán avanza hacia la inclusión con reformas que garantizan derechos a personas con discapacidad: Xóchitl Ruiz 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 20:01:12

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre del 2025.- Con el firme compromiso de construir un Michoacán más justo, incluyente y respetuoso de los derechos humanos, la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, propuesta dictaminada por la Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Xóchitl Ruiz González.

Con esta reforma, se garantiza el libre acceso y desplazamiento en espacios y servicios públicos de las personas con discapacidad que se acompañen de animales de servicio, asistencia o terapia, fortaleciendo su autonomía, seguridad y dignidad.

La diputada Xóchitl Ruiz González destacó que esta acción legislativa responde a una deuda histórica con las personas con discapacidad y representa un paso decisivo hacia una sociedad más empática y solidaria.

En ese sentido, dijo que la inclusión no debe ser un discurso, sino una práctica cotidiana respaldada por leyes que aseguren igualdad y respeto. "Hoy, Michoacán avanza con firmeza hacia un futuro donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos sin ser discriminadas por su condición”.

La legisladora enfatizó que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado seguirá respaldando e impulsando iniciativas que garanticen la protección integral y el respeto a la dignidad de todas las personas, especialmente de los grupos históricamente vulnerados.

Con la aprobación de esta reforma, Michoacán se coloca a la vanguardia nacional en materia de inclusión, al armonizar su legislación con los estándares internacionales establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Finalmente, explicó que la reforma contempla la creación de un mecanismo oficial de registro y acreditación de animales de servicio, que brindará certeza jurídica y social tanto a las personas usuarias como a los prestadores de bienes y servicios.

"Nuestro deber como legisladoras y legisladores es abrir puertas, no cerrarlas; es garantizar oportunidades, no negarlas. Este avance legislativo refleja el compromiso de esta Legislatura con la justicia social y los derechos humanos”, refirió.