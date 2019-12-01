Michoacán avanza en justicia social; 163 mil habitantes de 48 comunidades indígenas en autogobierno: Bedolla 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 08:50:39

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2025.- En Michoacán, más de 163 mil 463 habitantes de 48 comunidades indígenas ejercen el autogobierno, lo que se traduce en un acto justicia social, ya que por ley reciben presupuesto directo, se consolida la autonomía indígena y se impulsa el desarrollo, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Al puntualizar que Opopeo del municipio de Salvador Escalante, recientemente transitó a este modelo de gobierno, Ramírez Bedolla resaltó “Hoy Michoacan avanza hacia la justicia social, donde las comunidades cuentan con la facultad de determinar la aplicación de recursos en obras de primera necesidad”.

Recordó que este proceso es resultado de la reforma aprobada en diciembre del año pasado, con la cual se elevaron a rango constitucional una serie de 22 derechos como: autonomía, presupuesto directo, salud, educación y derechos de las mujeres, entre otros más.

El gobernador explicó que la calidad de vida de miles de michoacanos ha mejorado, porque tras permanecer en el olvido, ahora las comunidades han fortalecido la infraestructura, como rehabilitación de espacios públicos, construcción de calles, mejora de sistemas de agua potable y obras que eran urgentes de atender.

Señaló que hace un año la administración estatal inició con el programa Gobernador en Territorio, a través del cual se acude a escuchar sus peticiones, tramitar y dar soluciones directas a las necesidades de las comunidades con autogobierno.