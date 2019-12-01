Michoacán aún sin bloqueos por agricultores; se cumple con productores, afirma Bedolla

Morelia, Michoacán, a 06 de abril del 2026.- A pesar de que se afirmó que este lunes habría bloqueos en distintos puntos carreteros por parte de productores del campo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que al momento no se registran tramos cerrados en Michoacán. Aseguró que se mantiene la atención al respecto.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal apuntó que se ha cumplido con los compromisos que se pactaron con los productores del estado, están en entrega más de 45 mil toneladas de fertilizantes, que implica una inversión cercana a los 693 millones de pesos a 77 mil productores de menos cinco hectáreas, de esta manera se alcanza una cobertura de 139 mil 824 hectáreas. Además de otorgarles un precio de garantía de siete mil 200 pesos.

En cuanto a los incentivos a 11 mil 700 medianos productores, consisten en 950 pesos por tonelada, 800 pesos federales y 150 el estado, este beneficio es para aquellos que cuentan con hasta 20 hectáreas o producen 200 toneladas de producto, dijo. Recalcó que hasta el momento este apoyo ha llegado a siete mil 73 productores medianos con una inversión de 374 millones de pesos, se busca llegar a los 11 mil 700 totales.

En este sentido, el estado ha pagado a tres mil 896 productores con una inversión de 35 millones de pesos; recalcó que este dato se actualiza cada semana pues se encuentran en la etapa de pago a productores.

Ramírez Bedolla enfatizó que hay un gran apoyo al campo, principalmente a pequeños productores, pues del 2023 a lo que va 2026 se han entregado más de 164 mil toneladas de fertilizante gratuito, con cobertura a más de 535 mil hectáreas, con una inversión de dos mil 503 millones de pesos, en beneficio de 293 mil 58 productores.

Recalcó que los beneficios económicos se depositan directamente a las cuentas de los productores.