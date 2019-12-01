México tiene una deuda con las víctimas de la violencia: Alfonso Martínez Alcázar

Uruapan, Michoacán; 21 de octubre de 2026.- En Uruapan, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, alzó la voz y reconoció que México tiene una deuda con las víctimas de la violencia que lastima a prácticamente todo el país.

Entrevistado al término de la ceremonia en honor a los Mártires de Uruapan, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar subrayó que vivimos en una nación y estado en donde la inseguridad ha frenado todo su potencial, provocando familias incompletas y madres buscadoras que representan un grito desesperado de millones de personas.

Recordó que en Uruapan, además del asesinato del alcalde, también mataron a un periodista que ejercía su libertad de expresión y asimismo en Michoacán ocurrió el homicidio de Bernardo Bravo, un líder limonero que levantó la voz por la inseguridad que priva en el sector.

Alfonso Martínez agregó que historias como éstas se replican en muchas partes con familias rotas y una desaceleración en el desarrollo de Michoacán, producto de esa falta de condiciones y tranquilidad.

El presidente de Morelia sostuvo que no es con un plan Michoacán superficial como se solucionarán los problemas de la entidad, mientras no se ataquen de raíz y se haga justicia por las víctimas de un delito y los delincuentes paguen por su crimen.