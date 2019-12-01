México no puede seguir secuestrado por criminales: PRI Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 16:34:10

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- Luego de la jornada violenta del pasado domingo 22 de febrero, tras la detención de un líder criminal en el vecino estado de Jalisco, nuestro país no puede ni debe continuar secuestrado por el crimen organizado, señaló la presidenta del PRI estatal, Yadira Guerrero Huerta.

“El fin de semana hubo 252 narcobloqueos en 20 estados, incluido Michoacán, lo que demuestra claramente cómo la delincuencia organizada ha permeado a lo largo y ancho de todo México”, expresó.

En ese sentido, dijo, resulta urgente acabar con los narcopactos de los gobiernos de Morena para recuperar el control del país, nadie debe ser intocable y mucho menos estar por encima de la ley.

“La crisis de violencia se desbordó y para obtener verdaderos resultados, no basta con maquillar cifras, se requiere también investigar a políticos coludidos con el crimen y actuar con mano dura”, aseveró.

La líder del priismo michoacano consideró indignante que la violencia se normalice y sea parte de la vida cotidiana, donde la ciudadanía es quien termina sufriendo las consecuencias.

“No es posible que estemos a expensas de los delincuentes, el pasado 22 de febrero murieron 25 elementos de la Guardia Nacional; se cancelaron 325 vuelos en Jalisco y Nayarit; y decenas de Bancos del Bienestar fueron quemados: 25 en Michoacán, 20 en Jalisco, 8 en Zacatecas, 1 en Edomex y 1 en Guanajuato”, detalló.

Finalmente, Yadira Guerrero se solidarizó con las familias de los elementos de las fuerzas armadas que fallecieron durante el operativo en Jalisco.

“Desde Michoacán envío mi más sentido pésame a sus familiares y reconozco su valentía y compromiso a favor de nuestra nación”, expresó.