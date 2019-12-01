México necesita defensores que no sean ametrallados por el oficialismo: Edna Martínez

Morelia, Michoacán., a 24 de marzo de 2026.- México no necesita polarización, necesita orden, recuperar el sentido de Estado, respeto en el orden mundial y hoy más que nunca, necesita defensores que no sean ametrallados por el oficialismo, afirmó la regidora de Morelia y defensora, Edna Martínez Nambo.

“Ser defensor de México es tener valentía de reconocer que no estamos donde deberíamos de estar, pero también la determinación de construir el país que sí queremos ser”, dijo.

La regidora priista de Morelia aseguró que la estrategia del Revolucionario Institucional es territorial para que las y los defensores de México realicen recorridos, escuchen y compartan esta defensa sin desvío de recursos y apegándose a la ley electoral, sobre todo en los 17 estados donde habrá procesos de sucesión y gubernaturas, como Michoacán.

“Hoy tenemos la responsabilidad y encomienda de trabajar territorialmente todos los espacios posibles, habiendo oportunidades a las mujeres y a los hombres que quieran rescatar al país de este modelo que obviamente, no ha dado resultados, que miente deliberada y descaradamente, y que, además están acabando con las instituciones del país”, dijo.

Martínez Nambo insistió en que México está primero y quien quiera ser defensor se puede registrar en los Comités Estatales, no solo militantes, simpatizantes, también las puertas están abiertas para gente sin partido que quiera realizar esta labor.

“Es claro que la democracia y el respeto al voto, así como la contabilización de resultados, inicia justamente con esta labor y por ello, la trascendencia de que podamos sumar el mayor número de representantes en este proceso electoral”, mencionó.

El dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, recordó que una de nuestras primeras funciones como defensores de México, “es alzar la voz ante el abuso de la autoridad”, por eso desde la Tribuna del Pueblo se hablan temas que el gobierno morenista busca silenciar, como la inseguridad en la que viven comunidades enteras de Michoacán y del país.