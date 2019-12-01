México merece paz y seguridad: Armando Tejeda

Ciudad de México, 23 de febrero de 2026.- México es una nación soberana que, con el trabajo coordinado de sus Fuerzas Armadas y autoridades federales, tiene la capacidad y la obligación de recuperar la paz para sus familias.

Así lo afirmó el diputado federal Armando Tejeda Cid, del Partido Acción Nacional (PAN), tras el abatimiento de un líder criminal que desató actos de violencia en varias entidades del país.



El legislador michoacano señaló que es urgente fortalecer las estrategias de seguridad para desarticular a las células delictivas y restituir el Estado de derecho, tanto en Michoacán como en el resto del territorio nacional.

“En Michoacán se vive una tensa calma. Es indispensable que las familias puedan volver a salir a las calles con tranquilidad, abrir sus negocios, ir a trabajar y enviar a sus hijos a la escuela, con la certeza de que existen condiciones reales de seguridad”, expresó.

Tejeda Cid hizo un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que generen condiciones de paz sostenibles y mantengan operativos preventivos que protejan a la ciudadanía ante cualquier intento de respuesta violenta por parte de la delincuencia.

“Lo ocurrido este domingo —cierre de carreteras, quema de vehículos y enfrentamientos— pone en riesgo directo a la población. Es momento de anticiparse, de coordinar acciones preventivas y de proteger a los ciudadanos antes de que se repitan estos hechos”, enfatizó.

El diputado reconoció la valentía y el compromiso de las Fuerzas Armadas de México y lamentó profundamente el fallecimiento de los elementos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

“México es una nación libre y soberana. Cuenta con un Ejército integrado por mujeres y hombres que, con entrega y profundo amor a la patria, arriesgan su vida cada día para defender a las familias mexicanas y garantizar la paz y la seguridad que el país reclama”, concluyó.