México da pasos firmes contra la piratería digital: Araceli Saucedo

México da pasos firmes contra la piratería digital: Araceli Saucedo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 12:59:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 4 de noviembre de 2026.- A fin de garantizar que artistas, músicos, escritores y creadores de contenido reciban protección por sus obras y evitar que sean utilizadas o distribuidas ilegalmente en internet, México avanza en una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada por la senadora Araceli Saucedo Reyes.

Tras la aprobación en el Senado, la legisladora michoacana explicó que esta reforma establece responsabilidades para los proveedores de servicios de internet cuando faciliten, contribuyan o se beneficien de infracciones a los derechos de autor cometidas por sus usuarios, obligando a las plataformas a actuar oportunamente ante la difusión ilegal de contenidos.

Araceli Saucedo señaló que los cambios también contemplan que las plataformas cuenten con políticas para suspender el servicio a usuarios reincidentes, además de establecer mecanismos de notificación que permitan atender las denuncias por vulneraciones a la propiedad intelectual.

En materia de sanciones, precisó que se proponen multas de hasta 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, dependiendo del tipo de infracción, así como sanciones adicionales para quienes persistan en estas conductas.

La senadora destacó que la reforma también brinda certeza jurídica a los proveedores de internet que cumplen con la legislación y no participan en actividades ilícitas, mediante el mecanismo conocido como puerto seguro, que limita su responsabilidad cuando atienden los procedimientos establecidos por la ley.

Asimismo, indicó que esta actualización legislativa responde a los retos que representa el crecimiento del entorno digital y permite armonizar la legislación mexicana con los estándares internacionales establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Araceli Saucedo Reyes subrayó que esta reforma representa un avance para reconocer y defender el trabajo de quienes generan contenidos culturales, artísticos y digitales, al establecer reglas más claras para combatir la piratería y garantizar que sus creaciones cuenten con protección también en el mundo digital.

Más información de la categoria
Resultados de octubre: SSP destaca la captura de “El Chamukín” en Uruapan
En lo que va del año 3 mil 597 personas detenidas y más de mil órdenes de aprehensión cumplimentadas: FGE
Cuatro detenidos en cateos en Querétaro y El Marqués
Presenta la FGE resultados de detenciones por delitos de alto impacto
Más información de la categoria
Secretaria del Bienestar de Uruapan enfrentará desde prisión el proceso por presunto encubrimiento en el homicidio de Carlos Manzo
Trump señala a Abbott y al conflicto bélico en Irán como responsables de la derrota republicana en Texas
Marina, FGR y equipo de Harfuch incautan arsenal de guerra en Sinaloa: Aseguran 15 armas largas, miles de balas y cinco camionetas
Se acaba la fiesta para Fanny Arreola, pero sigue la crisis en Apatzingán, Michoacán: bailes y música no ocultan clamor de víctimas, deuda pública millonaria y denuncias penales contra regidores críticos