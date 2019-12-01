México da pasos firmes contra la piratería digital: Araceli Saucedo

Ciudad de México, 4 de noviembre de 2026.- A fin de garantizar que artistas, músicos, escritores y creadores de contenido reciban protección por sus obras y evitar que sean utilizadas o distribuidas ilegalmente en internet, México avanza en una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada por la senadora Araceli Saucedo Reyes.

Tras la aprobación en el Senado, la legisladora michoacana explicó que esta reforma establece responsabilidades para los proveedores de servicios de internet cuando faciliten, contribuyan o se beneficien de infracciones a los derechos de autor cometidas por sus usuarios, obligando a las plataformas a actuar oportunamente ante la difusión ilegal de contenidos.

Araceli Saucedo señaló que los cambios también contemplan que las plataformas cuenten con políticas para suspender el servicio a usuarios reincidentes, además de establecer mecanismos de notificación que permitan atender las denuncias por vulneraciones a la propiedad intelectual.

En materia de sanciones, precisó que se proponen multas de hasta 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, dependiendo del tipo de infracción, así como sanciones adicionales para quienes persistan en estas conductas.

La senadora destacó que la reforma también brinda certeza jurídica a los proveedores de internet que cumplen con la legislación y no participan en actividades ilícitas, mediante el mecanismo conocido como puerto seguro, que limita su responsabilidad cuando atienden los procedimientos establecidos por la ley.

Asimismo, indicó que esta actualización legislativa responde a los retos que representa el crecimiento del entorno digital y permite armonizar la legislación mexicana con los estándares internacionales establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Araceli Saucedo Reyes subrayó que esta reforma representa un avance para reconocer y defender el trabajo de quienes generan contenidos culturales, artísticos y digitales, al establecer reglas más claras para combatir la piratería y garantizar que sus creaciones cuenten con protección también en el mundo digital.