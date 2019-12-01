México cierra paso a la violencia política contra las mujeres; comisiones del Senado aprueban iniciativa de Araceli Saucedo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 18:42:49

Ciudad de México, a 21 de abril de 2026.– En un paso decisivo para garantizar la participación libre y segura de las mujeres en la vida pública, las Comisiones Unidas del Senado aprobaron el dictamen que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, incorporando la iniciativa presentada por la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, para combatir la violencia política por razón de género.

La reforma presentada por la senadora michoacana tiene como objetivo central establecer con claridad en la legislación mexicana la erradicación y eliminación de la violencia política contra las mujeres, dotando de reglas firmes que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos en el desempeño de sus funciones públicas.

El dictamen aprobado integra diversas iniciativas en un solo instrumento legislativo, fortaleciendo el marco jurídico en temas de órdenes de protección, refugios y violencia política, con el propósito de brindar mayor protección a mujeres, niñas y adolescentes.

En este contexto, la propuesta de la senadora Araceli Saucedo Reyes establece que la vida política es fundamental para un buen gobierno, por lo que ninguna mujer debe ser limitada, atacada o descalificada por ejercer su derecho a participar, organizarse o tomar decisiones dentro de un cargo público.

La reforma reconoce como violencia política conductas como calumniar, injuriar, denigrar, descalificar o referirse de manera despectiva a una mujer por no coincidir en decisiones dentro del ejercicio de su función, visibilizando prácticas que históricamente han buscado inhibir la participación femenina.

Asimismo, incorpora como sancionables los actos que inciten al odio, a la violencia o que amenacen a una mujer por ejercer su libertad de asociación, reforzando así la protección de derechos fundamentales en el ámbito político.

La iniciativa también retoma lo establecido en el artículo 9 constitucional, que garantiza el derecho de las personas a asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, subrayando que este derecho no debe ser limitado ni violentado en el caso de las mujeres en la política.

Con este avance, el Senado fortalece la legislación nacional para asegurar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos en un entorno libre de violencia, discriminación y discursos de odio, consolidando un marco más justo e igualitario. El dictamen será turnado al Pleno para su discusión y aprobación.

Araceli Saucedo celebró la aprobación de este dictamen en comisiones y seguir sumando para fortalecer la protección a los derechos de las mujeres desde la legislación.