Ciudad de México, 26 de noviembre de 2026.- Acceso preferente a financiamiento, tasas favorables en la banca de desarrollo y prioridad en programas de apoyo y bienestar son algunos de los beneficios que contempla la reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada en el Senado de la República para impulsar a las mujeres productoras del campo, destacó la senadora Araceli Saucedo Reyes.

Al fijar su posicionamiento a favor del dictamen, la legisladora señaló que esta modificación representa un avance hacia la igualdad sustantiva y la justicia social en el campo mexicano, al reconocer a las mujeres rurales, indígenas y afromexicanas como un sector prioritario de las políticas de desarrollo rural.

Explicó que la reforma busca abrir mayores oportunidades para que las mujeres puedan acceder a recursos financieros sin enfrentar barreras discriminatorias, impulsar sus propios negocios, fortalecer sus proyectos productivos e incorporarse a las cadenas de producción y comercialización de alimentos.

Araceli Saucedo Reyes destacó que millones de mujeres trabajan diariamente en el campo, cultivan la tierra y contribuyen a la soberanía alimentaria del país, pero muchas todavía enfrentan dificultades para obtener financiamiento, desarrollar empresas y acceder a los programas gubernamentales.

En ese sentido, sostuvo que combatir la violencia contra las mujeres también significa erradicar las desigualdades económicas que durante generaciones han limitado su libertad y oportunidades, pues la autonomía económica es una de las herramientas más importantes para romper los círculos de dependencia y violencia.

La reforma también incorpora a la Secretaría de las Mujeres a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, con el propósito de garantizar la perspectiva de género en las decisiones y políticas públicas dirigidas al campo.

La senadora subrayó que fortalecer a las mujeres productoras significa fortalecer la economía de las familias, el desarrollo de las comunidades y la soberanía alimentaria de México, por lo que reiteró su respaldo a las acciones legislativas que permitan que las mujeres del campo produzcan, emprendan y prosperen con libertad, autonomía y dignidad.