Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 10:30:44

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre del 2026.- En Michoacán, la mesa de seguridad electoral se instalará en semanas previas al inicio de las precampañas, así lo estimó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, luego de que distintos líderes partidistas de la entidad han declarado la necesidad de que se instale.

En rueda de prensa, el mandatario estatal señaló que hasta el momento todavía no comienzan los recorridos oficiales con fines proselitistas, sin embargo, será en algunas semanas cuando se instale la mesa de seguridad y la mesa de gobernabilidad, durante el mes de diciembre.

“Seguramente serán en las primeras semanas de diciembre para en conjunto con el Instituto Electoral de Michoacán, los partidos políticos, prepararnos para el arranque de las campañas oficiales establecidas en el calendario que estableció instituto electoral”.

Ramírez Bedolla enfatizó que se atiende por igual el territorio estatal, además de que la estrategia será lograr la instalación de casillas en todos los municipios y secciones electorales.

Sobre el homicidio del empresario Eduardo Valdovinos, quien aspiraba a la coordinación municipal de la 4T en Lázaro Cárdenas, el titular del Ejecutivo estatal expuso que la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja en las investigaciones, de manera que ellos informarán al respecto de los avances.