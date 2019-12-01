Menos celulares y más libros: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2025.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, hizo un llamado a los jóvenes a disminuir el uso de los celulares para dedicar más tiempo a la lectura, en el marco de la entrega de tenis del programa Jalo a Estudiar, Jalo por la Paz, en la Escuela Secundaria Federal núm. 4 "J. Guadalupe Salto".

"Esta entrega no sólo es un apoyo directo a la economía familiar, sino también una invitación a una vida con más deporte y más lectura. Queremos menos celulares y más libros para nuestros jóvenes”, expresó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

Frente a cientos de estudiantes, padres y madres de familia, el director Roberto Aguirre Gil agradeció el trabajo que se hace a favor de los estudiantes, e hizo un llamado a los jóvenes a seguir adelante con sus estudios. “Gracias por inspirarlos con su ejemplo, secretaria”, expuso.

Junto a Edith Bastida Alvarado, representante de los padres y madres de familia, Gabriela Molina recordó que serán 204 mil pares de tenis los que se entreguen en todo el estado y 40 mil en poco más de 120 secundarias públicas que hay en Morelia. Además, resaltó la inversión en infraestructura educativa en el municipio con más de 568 millones pesos.

Esta escuela también recibió una inversión reciente en su infraestructura. Se destinaron más de 1 millón 800 mil pesos para la rehabilitación completa de su red sanitaria y los sanitarios. Estas obras son esenciales para garantizar que las y los 780 alumnos y el personal docente cuenten con espacios dignos y funcionales, finalizó la secretaria.