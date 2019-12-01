Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2026.- El dirigente estatal del PRI, Memo Valencia Reyes, expresó su respaldo y reconocimiento a Yarabí Ávila González, luego de que presentó su renuncia a la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). El priista destacó su trayectoria al frente de la institución y la calificó como una mujer valiente por enfrentar, dijo, al poder político.

En un mensaje público, Valencia Reyes señaló que conoce poco a la ex rectora y que no tiene una relación cercana con ella; sin embargo, afirmó identificarse con su lucha por haber enfrentado también una disputa de poder.

“Yo no tengo el privilegio de ser su amigo. La conozco muy poco; apenas una vez he intercambiado palabras de manera presencial con ella. Pero admiro su lucha, su valentía, admiro la tenacidad con la que se aferró a una convicción. No cualquiera se atreve a desafiar al poder. Es una mujer muy valiente que fue víctima no solamente de violencia política en razón de género, sino de desprecios, de malos tratos, de un embate del poder, de toda la fuerza del Estado de Michoacán”, expresó.

El dirigente priista también reconoció la decisión de impulsar cambios en la forma de elegir a las autoridades universitarias. Según dijo, la apertura de la elección al voto de estudiantes, docentes y trabajadores constituye uno de los legados de la exrectora.

“Yo soy nicolaita y quiero reconocer a la rectora porque no cualquiera se atreve. A veces, en verdad, vemos muchos hombres que se arrodillan ante el poder, se inclinan ante la voluntad del gobernante en turno y ella no lo hizo. Me identifico con su lucha porque yo soy alguien que en su momento desafió al sistema, desafió al poder; me juzgaron de loco e incluso sepultaban mi carrera política, o decían que yo nunca más me iba a levantar”, dijo.

El también diputado local recordó su propia confrontación política y afirmó que enfrentó una campaña en su contra. Al referirse a Yarabí Ávila, sostuvo que la renuncia no borra su trayectoria y que, a su juicio, deja la rectoría con un legado.

“Doctora Yarabí, hay mucho futuro para usted. Mi reconocimiento, así como se ganó el mío, sin conocerla, estoy seguro de que se ha ganado el de muchos más..seguro de que sale por la puerta grande”, manifestó.

El priista cerró su mensaje con palabras de ánimo para la exrectora y expresó su deseo de que continúe participando desde la trinchera que elija.