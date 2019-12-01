Memo Valencia no asistirá a toma de protesta de jueces y magistrados y denuncia presuntos vínculos con el crimen organizado

Morelia, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del PRI, informó que la bancada del tricolor no asistirá a la sesión del Congreso donde tomarán protesta los nuevos jueces y magistrados. Acusó que la delincuencia organizada influyó en la elección de nuevos juzgadores en zonas como Tierra Caliente y Occidente de la entidad.

"Yo pediré también, como presidente del partido, que mi compañera coordinadora, Adriana, pues tampoco asista, en solidaridad con nuestra dirigencia nacional, pero aparte, por convicción propia, porque es un tribunal que no tiene legitimidad", expresó Valencia Reyes.

El diputado local justificó su ausencia en la sesión del próximo 15 de septiembre como una forma de protesta ante lo que llamó un proceso de elección viciado desde su origen.

"Este proceso está manchado y viciado de origen y en su momento les vamos a decir por qué... son vínculos, o sea, hay vínculos, hay jueces y magistrados que no le sirven ni siquiera a Morena, le sirven al crimen organizado y ya lo vimos en las pasadas elecciones, como los grupos del crimen impusieron alcaldes, diputados, así que no es la excepción ahora", señaló el ex edil de Tepalcatepec.

El legislador afirmó que el nuevo Poder Judicial es una extensión del oficialismo y una mancha histórica provocada por Morena, cuyo objetivo principal fue destruir los contrapesos en el sistema judicial.