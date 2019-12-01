Memo Valencia exhibe la indolencia de las autoridades estatales al no atender a manifestantes en el Congreso del Estado

Morelia, Mich., a 08 de diciembre de 2025.- Como marcaba la cita, el diputado priista, Memo Valencia llegó a la sesión extraordinaria en el recinto del Congreso del Estado, pero se encontró cerradas las puertas del Poder Legislativo por la toma de trabajadores de distintos sindicatos de la Salud, que exigen ser escuchados y atendidos en sus demandas de corte laboral.

"¿Cuál es el recinto del Poder Legislativo? es el Congreso. Si de por sí ya la hora era mala, por qué hacer una sesión por la noche para debatir sobre el presupuesto y sobre la deuda de Morelia. Aparte, en el Congreso yo hice algunas observaciones en el tema del presupuesto que eran totalmente debatibles, pero por qué citar hoy en la noche y luego, con el pretexto de que está la toma aquí, irse a un salón de fiestas a sesionar”, dijo.

Tras dejar constancia del citatorio emitido por la Presidencia de la Mesa Directiva de la 76 Legislatura para las 22:15 horas del domingo, el también dirigente estatal del PRI, escuchó y dio voz a los médicos y administrativos que están en su lucha para que les sean reconocidos sus derechos laborales.

“Lo que pedimos son las prestaciones que ya están establecidas por parte del ISSSTE. Pero que los compañeros de contrato no las tienen. Ellos no tienen derecho a ISSSTE, no tienen derecho a bono navideño, no tienen derecho a enfermarse, no tienen derecho a incapacidad y tienen títulos con maestrías, con doctorados y solo alcanzan eventual administrativo. Las enfermeras son auxiliares, es lo que estamos pidiendo”, afirmó una de las representantes sindicales que se mantiene en la toma del Congreso.

Los representantes de los sindicatos aseguraron que se tenía una reunión a las 7 de la tarde de este domingo con los diputados de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, para ser escuchados y con la idea de levantar la toma, sin embargo, los dejaron plantados y se fueron a sesionar a un salón de fiestas en el Sur de Morelia.

Memo Valencia lamentó que sus pares, así como el Gobierno del Estado, sean indolentes e indiferentes a quienes brindan su trabajo cada día para atender a miles de michoacanos en los hospitales y centros de salud públicos.

"Ellos no son los malos. Entendemos la indignación, entendemos la molestia. Es incómodo esto. Pero también ellos están en una lucha social. Y además quienes ahora nos gobiernan, así llegaron al poder, protestando, bloqueando avenidas, bloqueando carreteras, quemando pozos petroleros y a ellos sí nos decían que no importaba, ¿no? Bueno, ellos enseñaron a manifestar, a protestar. Ahora justo es que entendamos que ellos luchan por una causa”, finalizó.